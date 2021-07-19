Путин назвал нерешенные проблемы России

Президент России Владимир Путин заявил, что у страны есть реальные достижения. Но наряду с ними существуют и нерешенные проблемы. Среди них бедность, низкие доходы семей и неудовлетворительная работа первичного звена здравоохранения. Об этом российский лидер заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешенных задач. Проблем, которые чувствительны для людей. Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий», — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что об этом говорили россияне во время прямой линии. Чтобы решить эти вопросы, необходимо наращивать темпы в экономике и социальной сфере, развивать регионы и инфраструктуру, решать экологические проблемы.

Владимир Путин напомнил, что правительство сейчас реализует программу, которую поддержали жители страны в 2018 году. Ее необходимо выполнить полностью, чтобы оправдать ожидания людей. Задача властей на всех уровнях — наращивать темпы работы и добиваться изменений. Для этого нужно постоянно повышать планку и решать поставленные цели и задачи.