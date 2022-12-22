Деньги 22 декабря 2022, 15:43 Экономист спрогнозировал сроки отката курса доллара Экономист Михал Беляев назвал предельные значения валюты

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В настоящий момент курс доллара резко увеличился и превысил 72 рубля. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью Lenta.ru спрогнозировал сроки отката курса данной валюты.

По мнению эксперта, курс валюты не может постоянно стремительно увеличиваться. Откат начнется в ближайшее время - либо до, либо после Нового года.

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Беляев отметил, что возможные показатели предела, после которого курс начнет снижаться, составляют 75-80 рублей за доллар.

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