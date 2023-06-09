09 июня 2023, 16:04
Райффайзенбанк назначил комиссию на переводы в долларах
Райффайзенбанк назначил комиссию в 50% на переводы в долларах из других банков с 20 июня
Райффайзенбанк будет брать комиссию за переводы в долларах из других банков, она составит 50% Об этом организация сообщила на своем сайте.
«С 20 июня 2023 года комиссия за зачисление средств из других банков (входящий перевод) в долларах США на счета физических лиц составит 50% от суммы перевода, но не более 500 долларов США», — указали в публикации.
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Банк объяснил, что принял такое решение в связи с изменениями рыночных условий. Финансовая организация вынуждена ограничить число входящих переводов в долларах. Клиентам посоветовали использовать другие способы получения денег.
Райффайзенбанк в начале апреля ограничил количество валютных переводов для частных лиц. Переводить американскую валюту в другие банки могут люди, купившие пакеты пакетами услуг «Премиальный 5» или «Премиальный», и клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Минимальная сумма — 20 тысяч долларов.
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