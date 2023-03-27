Деньги 27 марта 2023, 15:23 Райффайзенбанк ужесточит условия валютных переводов для физлиц Райффайзенбанк изменит условия валютных переводов для частных клиентов с 3 апреля РИА «Новости»

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Райффайзенбанк с 3 апреля ограничит возможность осуществлять валютные переводы для физических лиц. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба кредитной организации.

Исходящие переводы в американских долларах в сторонние банки смогут осуществить лишь клиенты программы Friedrich Wilhelm Raiffeisen, а также пользователи с пакетом услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», которые они активировали до 28 февраля 2023 года включительно.

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Минимальный порог суммы перевода составит 20 тысяч евро или долларов США.

«Мы стремимся обеспечивать безопасный сервис клиентам в постоянно меняющихся условиях», — отметили в банке.

Минимальный порог переводов в других в валютах остался прежним — 1 000 000 йен, 70 000 юаней и 10 000 фунтов стерлингов.

В Райфайзенбанке объяснили ужесточение условий переводов необходимостью не превышать лимиты по количеству платежей, устанавливаемых банками-корреспондентами.

Ранее стало известно, что Райффайзенбанк могут использовать при обмене активами со Сбербанком.