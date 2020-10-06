Работающим при ограничениях пенсионерам предложили назначить дополнительные выплаты

Пенсионерам, работающим в период ограничений из-за коронавируса, могут доплачивать МРОТ к зарплате. С такой инициативой выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.

Хамзаев направил свое предложение главе Министерства труда Антону Котякову.

«Просим вас рассмотреть целесообразность введения мер дополнительной финансовой поддержки данной группы граждан, а именно предусмотреть доплату в размере МРОТ к заработной плате работающим пенсионерам, которые не смогут выполнять свои трудовые обязательства в дистанционной форме», — приводит RT выдержки из письма члена Общественной палаты.

Хамзаев подчеркнул, что заболеваемость новым вирусом снова растет, а вместе с ней возвращаются и некоторые ограничения. Однако не все пенсионеры, мужчины старше 65 и женщины старше 60 лет, смогут их соблюдать. Некоторым придется продолжить пользоваться транспортом и ездить на работу, так как их деятельность не может быть заменена дистанционным форматом. Именно для них Хамзаев предлагает ввести дополнительную выплату в размере МРОТ.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил домашний режим для жителей столицы старше 65 лет до 28 октября. Также его должны соблюдать граждане с хроническими заболеваниями и беременные женщины.