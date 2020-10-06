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    06 октября 2020, 07:54

    Работающим при ограничениях пенсионерам предложили назначить дополнительные выплаты

    Ксения Басырова

    Пенсионерам, работающим в период ограничений из-за коронавируса, могут доплачивать МРОТ к зарплате. С такой инициативой выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.
    Работающим при ограничениях пенсионерам предложили назначить дополнительные выплаты

    Хамзаев направил свое предложение главе Министерства труда Антону Котякову.

    «Просим вас рассмотреть целесообразность введения мер дополнительной финансовой поддержки данной группы граждан, а именно предусмотреть доплату в размере МРОТ к заработной плате работающим пенсионерам, которые не смогут выполнять свои трудовые обязательства в дистанционной форме», — приводит RT выдержки из письма члена Общественной палаты.

    Хамзаев подчеркнул, что заболеваемость новым вирусом снова растет, а вместе с ней возвращаются и некоторые ограничения. Однако не все пенсионеры, мужчины старше 65 и женщины старше 60 лет, смогут их соблюдать. Некоторым придется продолжить пользоваться транспортом и ездить на работу, так как их деятельность не может быть заменена дистанционным форматом. Именно для них Хамзаев предлагает ввести дополнительную выплату в размере МРОТ.

    Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил домашний режим для жителей столицы старше 65 лет до 28 октября. Также его должны соблюдать граждане с хроническими заболеваниями и беременные женщины.

    Новости SMI.FM