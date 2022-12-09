Важное 09 декабря 2022, 12:35 Путин заявил о снижении инфляции в России Президент Путин заявил о наблюдающемся в России тренде на снижение инфляции РИА «Новости»

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Спад в российской экономике по итогам этого года составит 2,9% внутреннего валового продукта (ВВП), а в следующем году показатель упадет до 0,9%. Это очевидный тренд на снижение инфляции. С таким заявлением на заседании лидеров стран Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) выступил президент России Владимир Путин.

Также российский лидер отметил значительное снижение разницы между расходами и доходами в государственном бюджете.

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«В России в этом году дефицит бюджета будет 2%. В следующем году мы планируем тоже 2%. В 2024 году — уже 1,4%. В 2025 году уже будет 0,7%. И уверен, что мы это сделаем», — подчеркнул Путин.

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Глава государства добавил, что это очевидный тренд на снижение инфляции в России.

«Это имеет значение для всех наших стран, потому что макроэкономические показатели в российской экономике так или иначе влияют на экономическое состояние государств-партнеров», — заявил Путин.

Инфляция в России продолжает снижаться и к концу года опустится до 12%. Такой прогноз президент России Владимир Путин сделал на Восточном экономическом форуме в начале сентября. Он подчеркнул, что, в отличие от Западных стран, где цены начали расти, в России наблюдается тенденция на снижение.