Деньги 13 марта 2024, 08:03 Путин заявил, что инициативы из послания вписываются в бюджет Путин: инициативы из послания консервативны и вписываются в российский бюджет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Все озвученные инициативы в рамках послания Федеральному собранию вписываются в бюджет. Вероятно, что власти увеличат расходы на них. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире «Россия 1».

«Все полностью вписывается в бюджетные правила и на самом деле носит достаточно консервативный характер», — прокомментировал глава государства.

Реклама

Он напомнил, что ряд экспертов уверены в получении больших доходов в бюджет, чем планировалось. На этом фоне может быть пересмотрено финансирование различных инициатив с увеличением расходов на них.

По словам Путина, инициативы охватывают период в шесть лет, а бюджет сверстан на три года — плановый период. При подготовке к посланию просчитывались доходы и расходы по ключевым направлениям на шесть лет, подытожил российский лидер.

Во время обращения к Федеральному собранию Путин заявил о важности поддержки российских семей с детьми. Он сообщил о новом национальном проекте «Семья».