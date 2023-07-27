Общество 27 июля 2023, 16:39 Россияне смогут оплачивать налоги на «Госуслугах» Минцифры объяснило порядок оплаты налогов на сайте «Госуслуги» Телеканал «360»

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У россиян появилась возможность получать налоговые уведомления и оплачивать налоги на сайте «Госуслуги». Об этом информировала пресс-служба Минцифры.

На портале можно оплатить НДФЛ, а также налог на имущество, земельный и транспортный налоги. Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений,а затем подписать уже готовое заявление в приложении «Госключ». После этого останется дождаться сообщения о том, что согласие приняли. На этой уйдет всего несколько минут.

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В министерстве подчеркнули, что новый сервис работает только для физических лиц.

«Больше не нужно ждать бумажные письма, ходить на почту или в отделения ФНС», — отмечается в сообщении.

Налоговые уведомления поступают гражданам ежегодно не позднее чем за 30 дней до 1 декабря. Это крайний срок уплаты налогов. Возможность получать их в электронном виде на «Госуслугах» появилась уже с 1 июля 2023 года. В документах указываются налоги за прошедший год. Если не заплатить сумму вовремя, на едином налоговом счете появится задолженность, причем пени будут начисляться каждый день.