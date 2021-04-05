Путин поручил сделать кредиты доступными для аграриев

Президент РФ Владимир Путин поручил сделать кредиты доступными для малого бизнеса в агропромышленной сфере. Путин заявил об этом на встрече с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым. Стенограмму беседы опубликовали на сайте Кремля.

Министр сельского хозяйства отчитался перед главой государства о мерах поддержки, которые власти предусмотрели для стимулирования малого бизнеса в АПК. Путин обратил внимание, что для аграриев также должны быть доступны кредиты.

«Там столько бюрократии, что не добраться…» — сказал президент РФ.

Патрушев заверил Путина, что теперь аграриям при обращении за кредитом в банк не нужно собирать документы, чтобы получить субсидии.

«Им стало проще. И сейчас мы, конечно, цифровизовывать будем, и у нас там большой объем, можно будет вообще онлайн получать», — сообщил глава Минсельхоза.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. В Кремле пока не стали разглашать конкретные темы, которые затронет президент. Место проведения мероприятия также сообщат позже.