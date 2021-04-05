Названа дата послания Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Однако место проведения мероприятия пока не сообщается. Его анонсируют позже. Пресс-секретарь также не стал разглашать конкретные темы, которые будут обсуждаться.

«Президент огласит послание Федеральному собранию 21 апреля», — передал ТАСС слова Пескова.

В начале марта президент России Владимир Путин начал готовиться к выступлению с посланием Федеральному собранию. В феврале пресс-секретарь сообщил, что в ежегодном послании президент затронет тему социально-экономического развития страны и подготовки к предстоящим выборам в Государственную думу, которые пройдут 19 сентября.

Владимир Путин ранее заявил, что 2020 год стал худшим для мировой экономики со времен Второй мировой войны. Он уточнил, что за минувший год мировой ВВП сократился на 3,5%. Основным фактором, повлиявшим на экономическую ситуацию в глобальном масштабе, стала пандемия коронавируса. Тем не менее, по словам российского лидера, Россия уже преодолела спад экономики благодаря своевременным мерам поддержки отраслей и бизнеса.