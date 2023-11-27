Деньги 27 ноября 2023, 21:55 Путин подписал закон о повышении МРОТ Путин подписал указ об увеличении МРОТ с 2024 года до 19 242 рублей Pixabay

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Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении минимального размера оплаты труда. В 2024 году МРОТ составит 19 242 рубля. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рублей в месяц», — сказано в документе.

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Со следующего года МРОТ увеличится на 18,5%, заработная плата повысится примерно у 4,8 миллиона россиян.

С 2020 года МРОТ рассчитывается исходя из медианной зарплаты за предыдущий год. До 2020-го это соотношение составляло 42%.

Сенаторы на пленарном заседании 22 ноября единогласно одобрили закон о повышении минимального размера оплаты труда. Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год вырастет до 47,7%.

Аналитик Николай Кульбака пояснил, что МРОТ не влияет на размер оплаты труда большинства россиян. Но к МРОТ привязано огромное количество выплат. Мера направлена на увеличение доходов бюджета.