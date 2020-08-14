Путин отчитался о доходах

Стали известны доходы президента Владимира Путина за 2019 год. По сравнению с 2018 годом Путин заработал на один миллион больше.

На сайте Кремля появилась актуальная декларация Владимира Путина. За 2019 год президент заработал 9,7 миллиона рублей. В 2018 году у российского лидера заработок был немного меньше — 8,1 миллиона рублей.

За последние несколько лет, кроме суммы, в документе больше ничего не изменилось. За Владимиром Путиным все также в собственности числится одна квартира площадью 77 квадратных метра и гараж — 18 квадратных метра. А в пользовании у президента квартира общим метражом 153,7 квадратных метра и еще один гараж - 18 квадратных метра.

Также у президента есть два автомобиля ГАЗ М21 и одна «Нива» с прицепом.

Ранее Владимир Путин заявил о высоком уровне безработицы в стране. В частности он отметил Архангельскую область, где уровень безработицы немного выше среднего по стране.

Накануне появилась информация о том, Путин потребовал разобраться с высокими ценами на Камчатке и местными монополистами.