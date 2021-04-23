Россиянам рассказали, как платить ипотеку при сокращении дохода

Справиться с оплатой ипотеки возможно даже в случае потери дохода. Как это сделать, объяснил финансовый эксперт и предприниматель Ян Марчинский, сообщило «ФедералПресс».

Владельцы недвижимости могут написать в банк письмо, в котором официально укажут причину сокращения дохода.

«Многие банки в этом случае готовы пересмотреть условия кредита. Они могут или уменьшить платеж или дать отсрочку на какой-то период», — рассказал Марчинский.

Для этого нужно зайти на сайт агрегаторов банков и оставить заявку. Сервис передаст просьбу финансовым организациям, сотрудники вскоре свяжутся с должником и помогут с рефинансированием ипотеки.

Также предприниматель посоветовал обратиться к частным компаниям, кредитующим недвижимость под залог. Еще проблему способны решить частные инвесторы, которые выкупят квартиру у банка. Тогда должник получит кредитные каникулы на три месяца или полгода, а затем продолжит платить кредитору. Или же можно выплатить определенную комиссию частному инвестору, а потом снова рефинансироваться в банке на ипотеку под меньший процент.

А худший выход при таком развитии событий — продажа квартиры с обременением ипотеки. В последнее время ценник на недвижимость возрос во всех регионах страны, поэтому, скорее можно продать квартиру с большой прибылью.

Ранее Центробанк сообщил, что ипотечный долг россиян увеличился на 12,2% по сравнению с январем 2020 года. С начала пандемии доходы многих граждан сильно сократились.