Важное 11 апреля 2023, 17:27 «Расслабляться не имеем права». Путин высказался о позитивном прогнозе по экономике России Путин потребовал, чтобы прогноз социально-экономического развития был объективным РИА «Новости»

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Прогноз социально-экономического развития России должен быть максимально объективным, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Он обратил внимание, что правительство на фоне позитивной статистики значительно улучшило свои прогнозные данные.

По мнению президента, экономическая активность России продолжит повышаться. Он также обратил внимание, что при подготовке нынешнего бюджета страны кабмин исходил из ожидаемого снижения ВВП на 2,9% в 2022 году, и на 0,8% в 2023-м.

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«Сейчас на фоне позитивной статистики коллеги пересмотрели свои оценки, значительно их улучшили», — отметил он.

При этом глава государства подчеркнул, что для российской экономики внешние факторы риска никуда не исчезли. Это нужно понимать и не расслабляться.

«Пускать ситуацию на самотек, полагая, что все само по себе будет хорошо, было бы неправильно, на это мы права не имеем», — добавил президент.