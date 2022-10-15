ЦБ выдаст разрешения на вывоз валюты более 10 тысяч долларов | 360°

Деньги 15 октября 2022, 17:14 Поделиться Telegram

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Viber ЦБ выдаст разрешения на вывоз валюты более 10 тысяч долларов Путин подписал указ о праве ЦБ давать разрешения на вывоз валюты более 10 тысяч долларов РИА Новости

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Президент России подписал указ, согласно которому Центробанк может разрешать вывозить более 10 тысяч долларов за границу. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что разрешения на это ЦБ будет выдавать так, как это установлено советом директоров.

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«В целях применения указа президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81», — говорится в документе

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Путин подписал запрет вывозить крупные суммы иностранной валюты из России 2 марта этого года.

После этого член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков призвал другие страны рассчитываться с помощью национальных валюта вместо доллара.

«Это будет способствовать укреплению рубля и покажет всю ненадежность американской и европейской валют», — заявил он.

Цеков отметил, что мировое сообщество не должно использовать те деньги, которые «навязали США».

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