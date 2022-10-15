ЦБ выдаст разрешения на вывоз валюты более 10 тысяч долларов | 360°

Все новости

Мир

15 октября 2022, 21:23

Генсек ОПЕК назвал верным решение о сокращении добычи нефти

Мир

15 октября 2022, 21:22

Украина увеличила доходы за счет теневого бюджета

Реклама

Мир

15 октября 2022, 21:19

Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием

Москва

15 октября 2022, 21:17

Началалась подготовка к строительству тоннеля на Южном участке МСД

Мир

15 октября 2022, 20:58

Россия получила опыт борьбы с НАТО в рамках спецоперации

Мир

15 октября 2022, 20:54

Шансы Украины на дальнобойное оружие США назвали незначительными

Мир

15 октября 2022, 20:54

США призвали отказаться от трех ключевых союзников

Москва

15 октября 2022, 20:54

Перевозивший мобилизованных автобус попал в аварию при выезде из Москвы

Подмосковье

15 октября 2022, 20:44

Фестиваль-конкурс «Хрустальный башмачок — дети» прошел в Луховицах

Деньги

15 октября 2022, 17:14

ЦБ выдаст разрешения на вывоз валюты более 10 тысяч долларов

Путин подписал указ о праве ЦБ давать разрешения на вывоз валюты более 10 тысяч долларов

Читать 360tv в

Президент России подписал указ, согласно которому Центробанк может разрешать вывозить более 10 тысяч долларов за границу. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что разрешения на это ЦБ будет выдавать так, как это установлено советом директоров.

Реклама

«В целях применения указа президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81», — говорится в документе

Реклама

Путин подписал запрет вывозить крупные суммы иностранной валюты из России 2 марта этого года.

После этого член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков призвал другие страны рассчитываться с помощью национальных валюта вместо доллара.

«Это будет способствовать укреплению рубля и покажет всю ненадежность американской и европейской валют», — заявил он.

Цеков отметил, что мировое сообщество не должно использовать те деньги, которые «навязали США».

Евро

Доллары США

0

0

0

0

2

0

Реклама

Реклама