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    30 марта 2022, 14:31

    Мировое сообщество призвали стремиться к расчету национальными валютами

    Александр Иванов

    Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков призвал мировое сообщество рассчитываться национальными валютами вместо доллара. Об этом написал RT.

    Ранее посол Сирии в Москве Рияд Хаддад заявил о готовности его страны обсуждать с Россией взаиморасчеты в рублях.

    «Это будет способствовать укреплению рубля и покажет всю ненадежность американской и европейской валют», — сказал Цеков.

    По его словам, страны не должны рассчитываться теми деньгами, которые «навязали США».