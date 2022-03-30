Мировое сообщество призвали стремиться к расчету национальными валютами

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков призвал мировое сообщество рассчитываться национальными валютами вместо доллара. Об этом написал RT.

Ранее посол Сирии в Москве Рияд Хаддад заявил о готовности его страны обсуждать с Россией взаиморасчеты в рублях.

«Это будет способствовать укреплению рубля и покажет всю ненадежность американской и европейской валют», — сказал Цеков.

По его словам, страны не должны рассчитываться теми деньгами, которые «навязали США».