Мировое сообщество призвали стремиться к расчету национальными валютами
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков призвал мировое сообщество рассчитываться национальными валютами вместо доллара. Об этом написал RT.
Ранее посол Сирии в Москве Рияд Хаддад заявил о готовности его страны обсуждать с Россией взаиморасчеты в рублях.
«Это будет способствовать укреплению рубля и покажет всю ненадежность американской и европейской валют», — сказал Цеков.
По его словам, страны не должны рассчитываться теми деньгами, которые «навязали США».