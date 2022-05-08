Пушков предупредил о начале заката эпохи доллара

Мировая финансовая система начинает постепенную перестройку. Позиции доллара как ведущей мировой валюты поколеблены. Россия в разворачивающемся процессе выступает в качестве одного из главных действующих лиц. Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Мировая финансовая система начинает медленно перестраиваться. Главные действующие лица этой перестройки — Россия, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Турция», — подчеркнул сенатор.

Он также напомнил, что в МВФ признали факт того, что последние мировые события поколебали позиции доллара в качестве ведущей планетарной валюты. По мнению Пушкова, «это только начало».

Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат в беседе с Financial Times не исключила ослабление мирового влияния доллара в связи с санкциями в отношении РФ. Как полагает Гопинат, доллар останется глобальной валютой даже в существующих условиях, но фрагментация на более низком уровне возможна. Более того, данный процесс уже пошел.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин посоветовал россиянам не избавляться от накопленных долларов. По словам политика, ослабление российского рубля и укрепление доллара может произойти уже осенью.