Депутат Делягин посоветовал россиянам не избавляться от долларов

Депутат Госдумы Михаил Делягин поддержал слова экономиста Игоря Николаева, который посоветовал российским гражданам не избавляться от накопленных долларов. Об этом написало ИА НСН.

По словам политика, ослабление российского рубля и укрепление доллара может произойти уже осенью.

«Напомню, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина имеет прозвище „мадам девальвация“. И хотя все сугубо экономические признаки указывают на то, что рубль будет оставаться сильным, качество управления банковской, валютной, денежно-кредитной сферы таково, что через некоторое время произойдет если не девальвация, то ослабление. Я думаю, это стоит ждать осенью, но возможно, что и некоторое укрепление доллара будет иметь место уже благодаря вчерашнему решению Федеральной резервной системы, которая повысила процентную ставку», — сказал он.

Делягин считает, что рост доллара будет зависеть от действий или бездействий Банка России.