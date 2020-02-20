Прозрачный самоиграющий рояль появится в аэропорту Симферополя

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Ранее в крымской епархии провели молебны из-за нехватки воды в Симферополе. Священники просят спасительный дождь в регионе.