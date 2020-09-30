Прозрачность бюджета вырастет до максимума в 2021 году

Доля закрытых статей российского бюджета в следующем году составит 14,9%. Последний показатель ниже 15% наблюдался в 2013 году.

Как сообщает газета «Известия», в 2021 году общая сумма секретных и совершенно секретных статей составит 3,2 триллиона рублей. Это на 100 миллиардов меньше, чем было предусмотрено бюджетом на этот год. В сравнении с ним закрытость казны в следующем году снизится почти на 2,5%.

Всего в следующем году планируется расходов федерального бюджета на 21,5 триллиона рублей, что на 300 миллиардов больше, чем в мартовском варианте. Однако внушительно меньше, чем фактически потратят в текущем году — по его итогам общая сумма расходов прогнозируется на сумму 23,7 триллиона.

Бюджет на следующий год сверстан с дефицитом в размере 2,8 триллиона рублей. В 2022 расходы составят 21,9 триллиона, а в 2023 — 23,7 триллиона рублей с дефицитом соответственно в 1,2 и 1,4 триллиона.

Ранее стало известно, что расходы России на закупку вооружений и интеллектуальной собственности в 2018 году составили 4,8 триллиона рублей. Это 4,6% от ВВП.