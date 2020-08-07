Расходы экономики России по «секретным» статьям упали ниже 5% ВВП

Росстат публикует данные об объемах российского ВВП по единой международной методологии. Оно включает в себя все расходы страны, включая расходы на вооружение и покупку научных исследований и разработки. Последние две категории не раскрываются, согласно закону о государственной тайне.

Издание получило данные суммы, вычленив из валового накопления основного капитала, опубликованных Росстатом, проименованные затраты на основные фонды (транспорт, оборудование, биологические ресурсы и т.д).

Согласно расчетам РБК, в 2018 году закрытые расходы составили 4,83 триллиона рублей. Издание отмечает, что исходя из данных Росстата за 2015-2017, затраты на системы вооружения и интеллектуальную собственность превышали 5% ВВП. Таким образом в 2018 они снизились на 0,4 п.п.

По словам замминистра обороны Татьяны Шевцовой, снижение запланированное.

«Оно вообще не связано с военно-политической или экономической ситуацией, это связано с процессом перевооружения армии», — пояснила она. Ответив, что существенное финансирование осуществлялось в период первой госпрограммы вооружений, когда стояла задача «разогнать промышленность».