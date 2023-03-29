Деньги 29 марта 2023, 22:52 Проживающие за границей россияне смогут получать пенсию на счета в РФ Мишустин подписал постановление о получении россиянами за границей пенсий на счета в РФ РИА «Новости»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому проживающие за границей россияне смогут получать пенсии и иные выплаты. Деньги будут приходить им на счета, открытые в России или за границей. Документ об этом опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В постановлении говорится, что пенсии и выплаты по линии обязательного социального страхования могут приходить гражданам, проживающим за рубежом, «путем зачисления на банковские счета, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».

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Или же деньги будут поступать на счета, открытые в зарубежных банках, но тоже в рублях. Производиться выплаты будут после подачи заявления с указанием реквизитов счета, открытого в российском или зарубежном банке.

Ранее сообщалось, что в мае 2023 года страхование пенсионных накоплений увеличат вдвое — до 2,8 миллиона рублей. Первое чтение поправок к законопроекту запланировано на конец марта, в апреле их должны утвердить.