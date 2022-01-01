Россиянам в 2022 году повысят пособие по безработице

С 1 января 2022 года максимальный размер пособия по безработице в России вырастет до 12 792 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин, сообщило ТАСС.

В постановлении отмечается, что в первые три месяца после постановки на учет в центр занятости пособие по безработице будет составлять 12 792 рубля. В дальнейшем сумма снизится до 5 тысяч рублей. Минимальная сумма пособия по безработице окажется на уровне 1 500 рублей.

В 2021 году максимальный размер пособия по безработице составлял 12 130 рублей и соответствовал минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) в России за 2020 год.

При этом условия предоставления пособия по безработице останется тем же, что и раньше: после регистрации в качестве безработного гражданину в первые три месяца будут начислять до 75% заработка, однако не более 12 792 рублей. Следующие три месяца размер начислений составит 60% от потерянного заработка, но сумма не может превышать 5 тысяч рублей.

Максимальное пособие по безработице смогут получать граждане, ранее постоянно работавшие, но потерявшие трудовой доход. Минимальное пособие начислят тем, кто никогда не работал или не работал в течение долгого времени, или был уволен за проступки и ошибки.