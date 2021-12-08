Процентную ставку по микрозаймам хотят резко ограничить в России

Максимальный размер ежедневной процентной ставки по договорам потребительского кредита предлагается снизить с одного до 0,8%, сообщила газета «Известия». Тем самым ограничив полную стоимость кредитов суммой в 292% годовых.

Максимальный размер переплаты будет снижен с 1,5 до 1,3 изначальной суммы ссуды. В Госдуму законопроект внесли в конце ноября, и в Центробанке его поддержали.

По оценкам регулятора, это встряхнет рынок микрофинансовых организаций (МФО) — до четверти игроков могут закрыться. В Центробанке считают, что микрокредиторы ослабили риск-политику, что повлияло на рынок.

На 5 декабря в государственном реестре микрофинансовых организаций числится 1261 компания. Участникам рынка нужно будет скорректировать портфель и риск-политику, и многие из них не смогут этого сделать. Закрыться могут порядка 300 игроков, а возможно, и больше.

При этом в том, что касается защиты интересов заемщиков, большинству экспертов предложения видятся полумерой. Само снижение ставок незначительное. Есть и другие опасения: это может спровоцировать рост рынка нелегальных кредиторов. Подобные конторы могут начислять пени и проценты по просроченным долгам вплоть до бесконечности, а после незаконно их выбивать.

В России намерены ужесточить регулирование деятельности МФО и кредитных потребительских кооперативов (КПК). ЦБ указал на три задачи по совершенствованию регулирования рынка микрозаймов и кредитных кооперативов. Одной из них указано повышение прозрачности сектора и защищенности потребителей. Вторая предусматривает создание условий для дистанционного предоставления услуг МФО, третья — снижение издержек таких организаций и регуляторной нагрузки.