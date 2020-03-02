Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Эксперты, привлеченные РИА «Новости», оценили доли просроченной задолженности россиян перед банками, и составили рейтинг регионов с самыми ответственными плательщиками.

Эксперты утверждают, что доли просроченных задолженностей сильно отличаются от региона к региону.

В рейтинге доли просроченной задолженности лидируют Ингушетия, Бурятия, Астраханская область, Адыгея, Вологодская область, Омская область, Курская область, Кемеровская область и Алтайский край.

Доля просроченной задолженности в Ингушетии по сравнению с 2018 годом существенно снизилась — с 24% до 13,1%. Но республика все равно остается лидером рейтинга. В остальных регионах просроченность превышает 5,5%.

Заметный отрыв по платежной дисциплине показали Севастополь, Ненецкий автономный округ, Республика Крым, Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. Скорее всего, дело в том, что в Крыму и Севастополе российские банки начали выдавать кредиты совсем недавно. В северных регионах население, как правило, получает очень хорошие зарплаты.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), наибольшие долги по кредитам приходятся на жителей Тывы. На одного жителя региона приходится в среднем, 31,5 тысячи рублей долга. Второе место занимает Московская область (30,1 тысячи рублей), третье — Якутия (29,1 тысячей).