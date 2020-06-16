Кредитные каникулы помогли сдержать рост просрочек платежей

Из-за того, что клиенты получили послабления, банкам удалось избежать увеличения числа просроченных задолжностей. По словам руководителя управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексея Крамарского, банк учитывает возможность отсутствия платежей в течение всего экономического цикла, в том числе в периоды кризисов.

«Сейчас наступил именно такой период. Для компенсации данных рисков банком сформированы резервы и запас капитала, достаточные для покрытия прогнозируемых потерь», — пояснил он.

В период пандемии россиянам разрешили подавать документы на кредитные каникулы удаленно. Это можно сделать на сайте госуслуг. Для этого необходимо иметь справку по форме 2-НДФЛ и выписку со счета в Пенсионном фонде.