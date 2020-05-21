Заявление на кредитные каникулы теперь можно подать через «Госуслуги»

Россиянам разрешили подавать документы на кредитные каникулы через портал госуслуг. Данные принимают в электронном виде. Меру приняли на фоне пандемии коронавируса, действует она временно.

Для подачи заявки на предоставление кредитных каникул по новому антикризисному закону необходима справка по форме 2-НДФЛ и выписка со счета в Пенсионном фонде, уточнили в пресс-службе Банка России.

Сведения человек сможет сформировать для отправки в банк и другую финансовую организацию в личном кабинете на сайте госуслуг.

«Это временное решение, которое уже сейчас позволит гражданам сократить путь до банка и сэкономить время», — подчеркнули в ЦБ.

Для кредитных организаций польза тоже есть: они быстро получат подтвержденные документы, заверенные электронными подписями ведомств, что даст возможность оперативно принять решение по заявлению.

Реализацией сервиса занимается Минкомсвязь совместно с Центробанком. На портал уже загрузили справочник с электронными адресами банков и иных финансовых организаций. Так россиянам будет проще выбрать нужную компанию и отправить документы.

Возможно, в дальнейшем все необходимые для оформления кредитных каникул сведения банки смогут получить из цифрового профиля гражданина. Кроме того, рассматривается возможность оформления заявки на кредитные каникулы непосредственно на «Госуслугах». Полный пакет необходимых документов будет формироваться там же.