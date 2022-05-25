Росстат заявил о дефляции в России за прошлую неделю

В России за период с 14 по 20 мая зафиксировали снижение общего уровня цен на товары и услуги. Дефляция составила 0,02%. Подешевел в том числе бензин.

Меньше стоить стали свинина и мясо кур, мороженая рыба и макаронные изделия, стерилизованное молоко, мука, яйца и другие товары, сообщили в пресс-службе Росстата.

За указанное время в 22 субъектах РФ снизилась стоимость бензина. Больше всего он подешевел в Коми — на 4,3% а в Ненецком автономном округе — на 1,7%.

В среднем автомобильное топливо в России стало стоить меньше на четыре копейки: литр бензина продавали за 50,67 рубля.

В апреле инфляция, по данным Росстата, замедлилась до 1,56%. За второй весенний месяц индекс потребительских цен составил 101,56% по сравнению с 111,67% за декабрь 2021-го.