Росстат сообщил о замедлении инфляции в России

Инфляция в России в апреле 2022 года замедлилась до 1,56%. Это следует из данных Росстата, которые опубликованы на сайте ведомства.

«В апреле 2022 года по сравнению с мартом 2022 года индекс потребительских цен составил 101,56%, по сравнению с декабрем 2021 года — 111,67%», — говорится в сообщении ведомства.

Годовая инфляция в стране, как отмечается в сообщении Росстата, в прошлом месяце составила 17,83% против 16,69% в марте.

В России инфляция продолжает замедляться. Первыми о резком снижении темпов роста стали говорить недельные показатели. У жителей страны также существенно уменьшились инфляционные ожидания. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая поясняла, что сказывается существенное укрепление курса рубля: сейчас он фактически вернулся к доковидным временам.

В текущей экономической ситуации существует несколько способов, с помощью которых можно преумножить свои сбережения. Лучше всего обратиться к банковским депозитам или покупке валюты. Об этом «360» рассказал профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.