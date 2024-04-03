Деньги 03 апреля 2024, 09:34 Прокуратура объяснила позицию по изъятию акций у частных инвесторов РБК: прокуратура назвала недобросовестной покупку акций завода в Соликамске РИА «Новости»

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Прокуратура Пермского края не считает покупку на бирже акций Соликамского магниевого завода добросовестным приобретением. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на ведомство.

«АО „Соликамский магниевый завод“, не являются добросовестными приобретателями независимо от способа приобретения ценных бумаг, поскольку указанное имущество выбыло от Российской Федерации помимо ее воли», — сообщили в прокуратуре.

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Акционеры, купившие бумаги завода на Московской бирже, — недобросовестные приобретатели.

Ранее Арбитражный суд Пермского края изъял в пользу государства акции Соликамского магниевого завода у более чем двух тысяч миноритариев. Разбирательство длилось с августа 2022 года. В результате 89,4% акций перешли в собственность Росатома.

При этом ранее в Банке России заявили, что их беспокоят случаи изъятия у инвесторов акций, приобретенных на бирже. Против изъятия акций у миноритариев выступала Мосбиржа, указывая, что решение станет нарушением закона о публичных сделках.