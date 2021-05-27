Производство мороженого «Инмарко» в России могут приостановить с 1 июня

Производство мороженого «Инмарко» могут приостановить с 1 июня в Туле и Омске из-за срока запуска маркировки. Об этом заявили в компании Unilever, в портфель которой входит мороженое этого бренда.

По словам главы отдела по взаимодействию с органами государственной власти Unilever в России, на Украине и в Белоруссии Артема Брижицкого, линии по производству мороженого в этих двух российских городах с большой долей вероятности будут приостановлены на 10 дней, если срок запуска маркировки останется прежним.

Дело в том, что типографии не успевают завершить установку и наладку оборудования по нанесению кодов на этикетки. Помимо этого, есть проблемы со стиранием кода и отслоением его с пленки. Как решить этот вопрос — пока не понятно.

В Центре развития перспективных технологий отметили, что основная причина проблем производителя с маркировкой в позднем начале подготовки заводов к новым требованиям.

«При этом компания, к сожалению, приняла решение отказаться от сотрудничества с типографиями, которые подготовились своевременно и могут произвести необходимую упаковку. В настоящий момент готово 49 типографий, мощности которых полностью перекрывают возможную потребность производителей мороженого и сыра в упаковке. Производителям также доступен метод стикерования продукции», — заявили в ЦРПТ

Обязательная маркировка для сыра, мороженого и молочки со сроком хранения более 40 суток начнет действовать с 1 июня. Для молочных продуктов со сроком хранения до 40 дней включительно — с 1 декабря.

С 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года в России маркировка молочных продуктов проходила в экспериментальном режиме. С 20 января прошлого года она стала добровольной.