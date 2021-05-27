В июне россиян ждет ряд изменений. Для автомобилистов введут штрафы за поврежденный ремень и зимние шины в летний период. А в магазинах станут обязательно маркировать сыры и мороженое. Цены на сахар и гречку тоже будут меняться.

Штрафы для автомобилистов

С 1 июня ужесточат правила для автомобилистов. Владельцев транспортных средств с поврежденными или отсутствующими ремнями безопасности начнут штрафовать. Сумма наказания составит 500 рублей.

Такую же сумму придется заплатить за использование летней и зимней резины не по сезону. Но правила будут учитывать климатическую зону, в которой находится автомобиль. В холодную летнюю погоду можно ездить на «липучках», которые не запрещены.

Россиянам запретят также перевозку в машине газовых баллонов, если на них нет документов. Теперь водителю придется предъявлять паспорт завода-изготовителя, и на грузе должны стоять серийный номер и специальные обозначения.

Цены на продукты

С 1 июня прекращает действие постановление правительства о заморозке оптовых и розничных цен на сахар. В данный момент крупную партию песка можно купить за 36 рублей за килограмм, в простом магазине за один килограмм придется отдать 46 рублей.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пообещал, что резкого взлета цен на сахар и подсолнечное масло, которое также регулировалось, не будет. Субсидии для розничных продавцов сохранят.

Кроме того, с 5 июня, вводится запрет на импорт гречки. Это означает, что объемы этой крупы в магазинах увеличатся, а цены стабилизируются. Действовать запрет будет до 31 августа 2021 года.

Маркировка сыра и мороженого

С 1 июня сыры и мороженое начнут маркировать. На упаковке появится двумерный код системы «Честный знак». В нем содержатся данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Добровольно производители начали наносить маркировку с 20 января. До конца 2021 года такая практика станет обязательной почти для всех производителей молочной продукции.

По данным Роспотребнадзора, с начала сентября введут маркировку продуктов со сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря для продуктов с меньшим сроком годности.

На стоимости продуктов маркировка не скажется. Она позволит сократить долю нелегальных товаров, которую займут добросовестные производители.

Продажа SIM-карт вне салонов

В июне вступают в силу изменения в закон «О связи». Купить SIM-карту вне салона связи будет невозможно. Покупателю придется заключить официальный договор с предъявлением паспорта или другого удостоверения личности.

Продажа SIM-карт с рук или в непредназначенных для этого местах будет наказываться административной ответственностью.

Начисление пенсий и пособий

С 1 июня изменится порядок назначения повышенной пенсии. Он касается жителей северных регионов. При назначении выплаты будет учитываться район проживания. К первому летнему дню подавать это заявление не нужно. Специалисты Пенсионного фонда все оформят самостоятельно. Но уже в июле вернется старый порядок, по которому раз в год нужно подтверждать свое место жительство, а с ним право на повышенную пенсию.

Закон о просвещении

Новый закон о просветительской деятельности вступит в силу с 1 июня. Он призван оградить школьников и студентов от пересмотра исторических фактов, которые могут подавать под видом новых знаний.

Внесенные в закон «Об образовании» поправки определяют самое понятие просветительской деятельности, а также кто и где может ей заниматься. Вводится запрет на использование просвещения для пропаганды недостоверных сведений об исторических, национальных и культурных традициях народов. Условия, порядок и контроль ведения просветительской деятельности определит правительство.