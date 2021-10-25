Производители круп предупредили о подорожании гречки и овсянки

Окончание сбора зерновых и зернобобовых культур не привело, как ожидалось, к снижению стоимости круп. Наоборот, оно вызвало рост цен. Об этом сказано в уведомлении, полученном от поставщиков торговой сетью «Верный». Производители круп сообщили о повышении их стоимости в среднем на 15%.

Как стало известно газете «Коммерсант», производитель круп «Роса» сообщил партнерам, что цены на целый ряд позиций в ноябре вырастут на 10-20%. В «Верном» сообщили, что вынуждены хотя бы частично принять повышение стоимости круп, чтобы не создавать дефицит. Лучше договориться об отсрочке повышения или разделить его на несколько этапов.

Представитель агрохолдинга «АФГ Националь» сообщили, что основное повышение цен коснется гречки. Минимальное — риса.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько связал рост цен с плохим качеством гречки в урожае Алтайского края. Причем в прошлом году килограмм крупы урожая этого региона стоил 56,9 рубля, в этом уже 80,3 рубля.

До сих пор производители круп амортизировали рост их стоимости за счет собственной прошлогодней прибыли. Об этом изданию рассказали в Минсельхозе России.

В конце сентября розничная цена гречки побила десятилетний максимум и достигла 100 рублей за килограмм. Причем в России до 31 августа действовал временный запрет на ее экспорт.