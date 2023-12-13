Деньги 13 декабря 2023, 10:49 Регионы — лидеры по росту поступлений НДФЛ в бюджеты назвали в России Налог с зарплат в девяти регионах России вырос более чем на 20% РИА «Новости»

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Лидерами среди российских регионов по росту поступлений НДФЛ в областные бюджеты по итогам 10 месяцев 2023 года стали Курганская и Смоленская области, Чувашия, Татарстан и Краснодарский край. Девять субъектов продемонстрировали рост налога с зарплат более чем на 20%, сообщил РБК.

За указанный срок регионы России собрали налог на доходы физлиц на общую сумму свыше 4,9 триллиона рублей — на 13% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В бюджетах регионов осталось около 4,8 триллиона. Общий прирост сборов НДФЛ в целом совпал с ростом средней номинальной зарплаты на российских предприятиях, который, по данным Росстата, за январь — сентябрь достиг 13,2% к тому же периоду 2022 года.

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В Курганской области рост поступлений НДФЛ в бюджет достиг 23,8%, сумма составила 12,8 миллиарда. В оказавшейся на втором месте Смоленской области объем поступлений вырос на 23,2% — до 18,4 миллиарда. Тройку замкнула Чувашия с ростом на 23,1%, до 17,7 миллиарда рублей.

Увеличение налоговых поступлений более чем на 20% зафиксировали также в Татарстане, Краснодарском крае, Калмыкии, Брянской области, Забайкальском и Приморском краях.