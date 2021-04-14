Профсоюзы выступили за увеличение МРОТ до 41 тысячи рублей

Повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 41 874 рублей предложил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. Как сообщил ТАСС, такое заявление он сделал на заседании генсовета объединения.

По словам Шмакова, предлагаемая им сумма МРОТ — это минимальный потребительский бюджет для восстановления рабочей силы.

«В середине прошлого года рассчитываемый ФНПР минимальный потребительский бюджет, необходимый для полноценного восстановления рабочей силы, составлял 41 874 рубля. Нам надо стремиться поднимать МРОТ до такой величины», — заявил он.

Шмаков отметил, что, по данным за 2020 год, размер средней заработной платы в России составил 51 083 рубля. Но этот показатель не отражает реальной картины из-за сильного перекоса в сторону очень высоких зарплат небольшого количества людей.

Это не первое заявление Федерации независимых профсоюзов России о повышении МРОТ. Михаил Шмаков на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2017 году говорил о необходимости уравнять минимальную зарплату с прожиточным минимумом.

С 1 января МРОТ и прожиточный минимум начали рассчитывать по данным медианного дохода. Это средняя сумма, из которой половина работающих получает больше, а другая половина — меньше.

Размер МРОТ составляет 42% от медианной заработной платы. Это 12 792 рубля. Сумма прожиточного минимума по России в целом находится на уровне 11 653 рублей.