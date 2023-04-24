Общество 24 апреля 2023, 11:52 Депутат Бессараб не поддержала идею Федорова о вводе дополнительного налога для иноагентов

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На данный момент достаточно тех российских налогов, которые уже действуют в отношении иностранных агентов. Таким образом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с RT прокомментировала предложение депутата Евгения Федорова ввести для них дополнительные сборы.

По словам политика, данный статус лишь дает понимание того, что конкретное лицо получает иностранные инвестиции за свою деятельность.

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«Если абстрагироваться от текущей ситуации и событий, происходящей вокруг СВО, это все же не является запрещенной деятельностью», — сказал депутат.

Бессараб добавила, что существует множество организаций, например зоозащитного или экологического характера, в отношении которых эта мера будет избыточна.