27 марта 2023, 17:39
Проект об автоинформировании о взятом кредите внесли в Госдуму
РИА «Новости»: проект об автоинформировании граждан о взятом кредите внесли в Госдуму
Законопроект об автоматическом информировании граждан о взятом на их имя микрозайме или кредите внесли на рассмотрение в Государственную думу. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Предлагается обязать микрофинансовые или кредитные организации уведомлять заемщиков заключении договоров микрозайма или потребительского кредита путем уведомления через государственный портал „Госуслуги“», — отметили авторы законопроекта в пояснительной записке.
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Авторы инициативы предполагают, что мера позволит людям защититься от мошенников. Например, в тех случаях, когда банки оформляют кредит без согласия человека.
«Такая ситуация возможна, если злоумышленник приобретает в интернете персональные данные или похищает паспорт, после чего обращается за кредитом. Например, займы в Сети возможно оформить без личного участия заемщика», — добавили авторы.
Ранее россиянам перечислили основные способы мошенничества при оформлении кредита на граждан.
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Госдума РФ
Мошенничество
Кредиты
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