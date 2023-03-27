Деньги 27 марта 2023, 17:39 Проект об автоинформировании о взятом кредите внесли в Госдуму РИА «Новости»: проект об автоинформировании граждан о взятом кредите внесли в Госдуму РИА «Новости»

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Законопроект об автоматическом информировании граждан о взятом на их имя микрозайме или кредите внесли на рассмотрение в Государственную думу. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Предлагается обязать микрофинансовые или кредитные организации уведомлять заемщиков заключении договоров микрозайма или потребительского кредита путем уведомления через государственный портал „Госуслуги“», — отметили авторы законопроекта в пояснительной записке.

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Авторы инициативы предполагают, что мера позволит людям защититься от мошенников. Например, в тех случаях, когда банки оформляют кредит без согласия человека.

«Такая ситуация возможна, если злоумышленник приобретает в интернете персональные данные или похищает паспорт, после чего обращается за кредитом. Например, займы в Сети возможно оформить без личного участия заемщика», — добавили авторы.

Ранее россиянам перечислили основные способы мошенничества при оформлении кредита на граждан.