Общество 06 марта 2023, 11:28 Перечислены приемы мошенников для оформления кредита

Читать 360tv в

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, какими основными приемами пользуются мошенники для оформления кредита на граждан. Об этом написал RT.

Чаще всего злоумышленники оформляют кредит по ранее утерянному или похищенному паспорту. Он отметил, что микрофинансовые организации могут пропустить кредиты на сомнительные документы.

Реклама

«Нередко гражданам поступают телефонные звонки, во время которых они выдают личную финансовую и иную информацию. При этом одномоментного мошенничества не происходит, но полученные данные используются впоследствии», — сказал юрист.

Реклама

Мошенники действуют через микрофинансовые организации, поскольку взять кредит в банке без ведома гражданина практически невозможно.