Ретейлеры заработают на невыездных туристах

Продовольственным ретейлерам может сыграть на руку спад туристической отрасли из-за ограничения на международные перелеты из-за пандемии коронавируса.

Такие прогнозы дают в Национальном рейтинговом агентстве (НРА), пишет газета «Коммерсант».

Та часть потребителей, которая в прошлые годы находилась в отпусках за рубежом, а теперь решила остаться дома, этим летом войдет в активную клиентскую базу ритейлеров, говорится в прогнозе.

Аналитики приходят к выводу, что отказавшиеся от отпуска за границей россияне, позволят ритейлерам увеличить выручку по итогам третьего квартала. Именно этот квартал традиционно считается не самым удачным периодом. При этом итоги второго квартала для продуктовых сетей тоже могут оказаться выше ожидаемых.

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко прогнозирует, что от спада туристической отрасли продуктовый ритейл может дополнительно получить в июле–сентябре от 60 до 80 миллиардов рублей.

К российским продуктовым магазинам теперь будут предъявлять новые санитарные требования. Тележки и корзины будут хранить и дезинфицировать отдельно от торгового оборудования, а рыбные магазины уберут из жилых домов. Роспотребнадзор уже подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам.