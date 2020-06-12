Новые санитарные требования к продуктовым магазинам и рынкам разработали в России

К российским продуктовым магазинам теперь будут предъявлять новые санитарные требования. Тележки и корзины будут хранить и дезинфицировать отдельно от торгового оборудования, а рыбные магазины уберут из жилых домов.

Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам. Его опубликовал федеральный портал проектов нормативных правовых актов.

Новые требования коснутся всего, без чего невозможна безопасная торговля продуктами — от чистой воды до выделения отдельных торговых зон для некоторых видов продовольствия.

Специалисты ведомства разработали новые правила, чтобы предотвратить возникновение и распространение инфекционных заболеваний и отравлений, которые связаны с торговлей продуктами в магазинах и на рынках.

Рыбные магазины уберут из жилых и административных зданий, за уровнем шума будут следить. Упавшие на пол продукты продавать запретят, а яйца уберут из отделов, где продается еда без упаковки. Тележки и корзинки будут хранить и обрабатывать отдельно от торгового оборудования и инвентаря.

На открытых рынках всех продавцов обяжут натянуть над прилавком тент от солнца и дождя. В палатках и киосках нельзя будет торговать, если там не установят раковину для мытья рук.

Ранее академик РАН, вирусолог Феликс Ершов рассказал, что кипячение, дезинфекция продуктов и мытье рук помогут не заразиться коронавирусом через воду и еду.