Деньги 21 ноября 2022, 04:18 Продажи ноутбуков в мире резко упали DigiTimes: в октябре продажи ноутбуков упали на 40% Unsplash

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В октябре совокупные продажи ноутбуков на операционной системе Windows от пяти ведущих производителей сократились на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщило издание DigiTimes.

По сравнению с сентябрем 2020 года, спад составил 13%. По данным СМИ, лидером продаж пока остается Lenovo, за ним идет HP. Снижение продаж зафиксировали у Acer и Asus. При этом в Dell, благодаря корпоративному сегменту, удается реализовывать свой товар на прежнем уровне.

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Информации о спросе на ноутбуки от Apple у DigiTimes нет. Но источники утверждают, что главный поставщик IT-гиганта — тайваньская компания Quanta — сократила поставки.

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Снижение спроса на ноутбуки объясняется экономическим кризисом во многих странах мира. Торговые войны Китая и США также повлияли на ценообразование, а затем и уровень продаж техники.

Ранее стало известно, что китайский производитель электроники и бытовой техники Huawei может окончательно покинуть российский рынок.