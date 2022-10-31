Huawei может уйти из России, но смартфоны и ноутбуки останутся | 360°

Технологии 31 октября 2022, 15:36 Huawei может окончательно уйти из России. Это откроет новые возможности для российских производителей IT-эксперт Корнейчук: уход Huawei подстегнет развитие российских технологий Pixabay

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Китайский производитель электроники и бытовой техники Huawei может окончательно уйти из России. Компания уже прекратила поставки ряда товаров. Но без поддержки и привычных девайсов россияне в любом случае не останутся, уверены эксперты.

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Huawei больше не поставляет свои смартфоны, ноутбуки, планшеты, телевизоры и другую технику в Россию напрямую, сообщили «Известия». По данным издания, компания может полностью уйти из страны. Ранее китайские поставщики перестали ввозить в Россию базовые станции для сотовой связи.

Давление Запада

Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов в разговоре с «360» предположил, что действия компании Huawei объясняются давлением со стороны США, которые заставляют многих технологических гигантов выбирать между российским и мировым рынками.

«И вот они [Huawei] пытаются найти такую форму существования, при которой сохранят международный бизнес. Не секрет, что наши западные контрагенты периодически ставят компании перед выбором: либо ты работаешь у нас, либо с Россией», — объяснил он.

Однако дело не только в России, но и в противостоянии самих Штатов и Китая: Huawei, как крупная высокотехнологичная компания, составляет серьезную конкуренцию американским производителям. Так что США, по мнению Адамидова, используют любые предлоги, чтобы системно давить на опасных соперников.

Эксперт по гаджетам Pro Hi-Tech Илья Корнейчук согласился, что основная причина отказа Huawei от российского рынка — нежелание сталкиваться с санкциями. Но он призвал дождаться официальных заявлений компании.

Сейчас не самые простые времена для иностранных компаний, которые работают у нас в сфере технологий. Их продукция часто находится под особо жесткими санкциями, но есть ощущение, что руководство компании стремится сохранить бизнес — вплоть до того, что они продают менеджменту многомиллиардные активы, но с условием, что вернутся к определенному сроку. Илья Корнейчук.

Многие иностранные компания вернутся в Россию, когда внешнеполитическая ситуация станет менее острой, уточнил Корнейчук.

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Россия не останется без смартфонов

Уход Huawei, по мнению экспертов, не станет критичным для российского рынка и потребителей. Адамидов допустил, что Китай не захочет терять пользователей в России, так что создаст новую компанию, которая будет поставлять те же технологии, но под другим брендом.

В Китае все может быть, они ни от чего не отказываются: могут и подделки делать, используя силу бренда, и завозить что-то по параллельному импорту. Думаю, бизнес постарается найти лазейку. Дмитрий Адамидов.

Корнейчук согласился, что налаженный механизм параллельного импорта решит проблемы владельцев смартфонов, ноутбуков, телевизоров и другой бытовой техники. А обслуживание уже имеющихся в России гаджетов продолжат осуществлять те же компании, что и раньше, но вне гарантийных обязательств.

«У нас есть компании, которые ушли, однако все обслуживается вплоть до официального уровня. То есть это те же сервисные центры, те же представители, те же сотрудники», — напомнил Корнейчук.

Адамидов добавил, что цены на девайсы, их обслуживание и ремонт могут вырасти с уходом официальных представителей компании с российского рынка, но разница не будет драматичной.

«В целом подорожание ремонта и всего прочего связано с платежеспособностью населения. Когда она не растет, ремонт не может подорожать в разы: можно любую цену поставить, но в реальности это закончится тем, что просто заказы исчезнут», — объяснил аналитик.

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Уход Huawei как возможность

Huawei производил не только бытовую электронику, но и более серьезное оборудование, в том числе базовые станции сотовой связи, напомнил Корейчук. Уход компании вынудит отечественный технологический бизнес развиваться активнее.

В России уже есть собственное сетевое оборудование, объяснил эксперт. Сейчас его необходимо поддерживать, чтобы укреплять технологический суверенитет, на который ориентируется правительство страны. Поэтому логично будет не пускать обратно на рынок технологии иностранных компаний, которые используются в государственном секторе и могут производиться в России.

«Нам надо сохранить эту индустрию, то, что мы можем делать сами. Потому что если мы будем сейчас вкладываться, развиваться, она будет становиться лучше. Мы обеспечим государственные нужды своим оборудованием, у нас уже есть прекрасные системы хранения данных, маршрутизаторы, рабочие станции, серверы», — рассказал Корнейчук.

Если уход иностранных производителей подстегнет развитие российского технологического сектора, у страны появится реальный шанс сократить отставание в этой сфере, подытожил эксперт.