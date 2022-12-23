Деньги 23 декабря 2022, 03:30 Продажи ноутбуков Lenovo и HP вновь запустили в России «Известия»: ноутбуки ушедших Asus, HP и Lenovo вернулись на российский рынок РИА «Новости»

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Ушедшие из России иностранные бренды вновь наладили поставки своих ноутбуков на отечественный рынок по параллельному импорту. Речь идет об электронике HP, Lenovo и Asus, написала газета «Известия».

В ноябре–декабре ноутбуки снова появились в фирменном интернет-магазине Lenovo и на онлайн-площадке GalaxyStore, которая продает продукцию Samsung. По словам сотрудника одного из ритейлеров, ассортимент устройств постепенно увеличивают.

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В «М.Видео — Эльдорадо» подчеркнули, что ноутбуки мировых лидеров представлены на продажу «за счет собственных импортных операций». Клавиатуры таких устройств русифицирут при участии профильного партнера или же предлагают наклейки с кириллицей.

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Россияне чаще всего выбирают модели на процессорах Intel Core i5 и Core i3, а также AMD Ryzen 5. Оба производителя микроэлектроники сообщили об уходе с российского рынка в этом году.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прогнозирует продажи около трех миллионов ноутбуков среди россиян — это примерно на 30% меньше, чем в 2021 году.

Совокупные продажи ноутбуков на операционной системе Windows от пяти ведущих производителей упали на 40%. СМИ сообщали, что снижение продаж зафиксировали у Acer и Asus.