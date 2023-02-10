Деньги 10 февраля 2023, 23:35 Признаки улучшения потребительских настроений отметили в России Глава ЦБ Набиуллина: появились признаки улучшения потребительских настроений в России Unsplash

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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу. По ее словам, в стране наблюдается улучшение статистического показателя общего состояния экономики, определяемый мнением потребителей, передал ТАСС.

«В последнее время появляются признаки улучшения потребительских настроений. Усилению потребительской активности могут способствовать сохраняющиеся на повышенном уровне инфляционные ожидания», — сказала она.

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Кроме этого она спрогнозировала вероятный подъем ключевой ставки в 2023 году, который превышает вероятность ее снижения.

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Пока экономика России показывает свою устойчивость перед западными санкциями в Германии анонсировали подорожание дизельного топлива из-за потолка цен на российские нефтепродукты.

По словам сотрудника Института немецкой экономики Томаса Паулса, Германии придется импортировать сырье из отдаленных стран, что приведет к дополнительным затратам.