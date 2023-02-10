Деньги 10 февраля 2023, 15:52 Набиуллина заявила о вероятности подъема ключевой ставки в 2023 году Глава ЦБ Набиуллина: вероятность повышения ключевой ставки выше вероятности ее понижения РИА «Новости»

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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала возможный подъем ключевой ставки в 2023 году. Об этом передал ТАСС.

«В текущем году вероятность повышения ставки превышает вероятность ее снижения», — сказала она.

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При этом она не стала исключать снижение ключевой ставки, отметив, что масштабы этого процесса уменьшились.

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Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад не ожидал от России умелого противостояния угрозам в экономике. По его словам, страна уже преодолела самые большие сложности.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что «снимает шляпу» перед главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Он отметил способность России противостоять санкциям.

Между тем на Западе продолжают публиковать вбросы о якобы давлении российских властей на ЦБ в вопросе понижения ключевой ставки. Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков назвал материал Bloomberg вбросом и спекуляцией.