Важное 21 февраля 2023, 13:13 Путин предположил, что простые жители не пожалели потерявших капиталы в зарубежных банках Президент Путин: российским бизнесменам лучше работать на родную страну РИА «Новости»

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Простые россияне не пожалели представителей элиты, которые потеряли вклады в иностранных банках, заявил президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. Он призвал бизнесменов быть со своей родиной и работать для россиян.

«Добавлю простую, но важную вещь: никто из простых граждан страны не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом. А в разговорах на кухне люди наверняка припомнили и приватизацию 90-х, и показную демонстративную роскошь так называемых новых элит», — заметил глава государства.

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Он отметил, что у каждого есть выбор: те, кто этого хотят, имеют право «дожить в арестованном особняке» или подыскать место на западном курорте. Но пора понять, что для Запада такие люди были и останутся «второсортными чужаками», и купленные титулы «сэров-пэров» не помогут, подчеркнул Путин.

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«Но есть и другой выбор: быть со своей Родиной, работать для соотечественников, не только открывать новые предприятия, но и менять жизнь вокруг себя. Таких предпринимателей, настоящих бойцов у нас в бизнесе много. Именно за ними будущее нашего бизнеса», — продолжил президент.

По его мнению, источники благополучия должны быть только в родной стране — тогда удастся создать прочную экономику, которая не закрывается от мира. Деньги должны работать на национальное развитие страны.

«Хочу, чтобы меня услышали те, кто столкнулся с волчьими повадками Запада: унижать, ходить с протянутой рукой бессмысленно. Не стоит цепляться за прошлое, пытаться что-то отсудить — надо перестроить свою работу», — призвал Путин.

Он отметил, что знает лично многих бизнесменов — это «сильные люди», за спиной у которых «сложная жизненная школа». Президент посоветовал предпринимателям запускать новые проекты и зарабатывать в России.