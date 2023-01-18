18 января 2023, 15:09
Приход Сбербанка в Крым улучшит инвестиционный климат региона
Глава Крыма Аксенов заявил, что работа Сбербанка в регионе улучшит его инвестклимат
В Крыму с приходом Сбербанка улучшится инвестиционный климат, а развитие экономики и социальной сферы республики получит позитивный заряд. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«Приход такого крупного игрока, как Сбербанк <…> позитивно повлияет на финансовый и инвестиционный климат, на развитие экономики и социальной сферы», — написал он.
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Работа банка, добавил Аксенов, позволит повышать доступность, скорость и качество банковских услуг для населения Крыма.
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За прошедшие годы, обратил внимание глава республики, в регионе немало сделали для развития банковского сектора. Все меры принимали в условиях санкций.
Сбербанк 18 января объявил, что начнет работать в Крыму. В ближайшие полгода в крупных городах полуострова откроют его первые офисы. А в течение года заработает и сеть устройство самообслуживания, первые банкоматы уже установили.
Крым
Сбербанк
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