Деньги 18 января 2023, 15:09 Приход Сбербанка в Крым улучшит инвестиционный климат региона Глава Крыма Аксенов заявил, что работа Сбербанка в регионе улучшит его инвестклимат РИА «Новости»

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В Крыму с приходом Сбербанка улучшится инвестиционный климат, а развитие экономики и социальной сферы республики получит позитивный заряд. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Приход такого крупного игрока, как Сбербанк <…> позитивно повлияет на финансовый и инвестиционный климат, на развитие экономики и социальной сферы», — написал он.

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Работа банка, добавил Аксенов, позволит повышать доступность, скорость и качество банковских услуг для населения Крыма.

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За прошедшие годы, обратил внимание глава республики, в регионе немало сделали для развития банковского сектора. Все меры принимали в условиях санкций.

Сбербанк 18 января объявил, что начнет работать в Крыму. В ближайшие полгода в крупных городах полуострова откроют его первые офисы. А в течение года заработает и сеть устройство самообслуживания, первые банкоматы уже установили.