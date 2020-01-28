Прибавка к пенсии россиян при ГПП достигнет 30 тысяч

Как подсчитали аналитики консалтинговой компании FinExpertiza, если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по схеме ГПП 6% от дохода, средняя прибавка к пенсии составит 16,5 тысячи рублей. При этом самая солидная прибавка окажется у москвичей: 32,7 тысячи рублей. Не останутся в обиде и жители Сахалина, которые смогут за счет ГПП увеличить свою пенсию на 30 тысяч рублей. Самые скромные прибавки смогут обеспечить к своим пенсиям жители Тувы — 7,8 тысячи рублей, указала газета «Известия» со ссылкой на исследование.

Финансовые аналитики подсчитали, что при накоплении дополнительных 6% в рамках ГПП средняя пенсия в России достигнет уровня двух третей от уровня средней зарплаты пенсионера — участника программы. Так, меньше всего потеряют в доходах в Ивановской области, где пенсионные выплаты достигнут 87% от средней зарплаты пенсионера, а также в Алтайском крае, где пенсии могут достичь уровня в 85% оклада, в Орловской и Кировской областях, а также Республике Мордовия. Здесь пенсионеры смогут получать в среднем 83,5% от своего среднего заработка.

Впрочем, другие эксперты считают заключения аналитиков из FinExpertiza слишком оптимистичными. Как напомнил финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека, за последние 20 лет накопленный уровень инфляции в России достиг уровня в 550%. В таких условиях для безбедной старости пенсионер должен получать не менее 300 тысяч рублей в месяц.

Для финансового обеспечения своей старости первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал посоветовал исходить из самого негативного сценария. Сейчас как никогда высока вероятность нового мирового экономического кризиса. Он обязательно коснется и России. В частности, экспортные доходы будут падать, а экономика — сжиматься. Это значит, что государство будет вынуждено сокращать свои социальные обязательства.

В целом эксперты сходятся в том, что государственные пенсионные выплаты никуда не денутся. Ни одна страна с развитой пенсионной системой не смогла отказаться от своих социальных обязательств перед стариками.