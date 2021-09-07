Представитель президента Песков: Россия не готова признать биткоин официальной валютой

У России нет поводов признавать биткоин — это решение принесло бы финансовой и экономической системам только вред. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Однозначно, что Россия не готова к таким шагам. Пока нет ни малейшего повода для того, чтобы предпринимать такие шаги», — сказал Песков, его процитировал «Коммерсант».

Песков подчеркнул, что приравнивание криптовалюты к денежным инструментам не принесет ничего, кроме вреда для финансовой и экономической систем. Он также назвал биткоин квазивалютой.

Первой в мире страной, которая легализовала биткоин в качестве платежного средства, стал Сальвадор. Теперь криптовалюту там принимают наравне с долларов. Закон, который вступил в силу 7 сентября, уточняет, что тип обмена валют будет продиктован рынком.

При этом криптовалютой разрешается оплачивать налоги, а все цены будут выражены не только в долларах, но и в биткоинах. После этого заявления курс криптовалюты составил 52,9 тысячи долларов.

Прежде, чем закон вступил в силу, в стране прошли протесты. Участники боялись, что позднее биткоин могут использовать для пенсий и пособий, поэтому настаивали на том, чтобы криптовалюту не использовали в государственных целях.