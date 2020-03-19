Правительство выделило 12 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Медицинские работники, которые помогают зараженным коронавирусом россиянам, получат дополнительную финансовую поддержку. Для этого из резервного фонда правительства России выделили 11,8 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин.
Сумму разделят на две части. 10,2 миллиарда рублей получит министерство здравоохранения. 1,6 миллиарда рублей распределят между управлениями Роспотребнадзора.
Выделенные средства станут дополнительной выплатой для специалистов за повышенную нагрузку и особые условия труда. Оба ведомства должны отчитаться о распределении средств до 1 июля 2020 года.
За сутки количество зараженных коронавирусом в России увеличилось на 52 человека. Теперь их 199. Возбудителя выявили в 23 регионах. Как уточнила «Газета.ru», летальных случаев от заражения коронавирусом в России не зафиксировали.